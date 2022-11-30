В следующем году Россия будет отмечать 80-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в «Сталинградской битве»

02 февраля 2023 г. Россия будет отмечать одно из важнейших событий в истории России — 80-летие Победы в Сталинградской битве.

Сталинградская битва вошла в историю Великой России, как самое крупное сражение и завершилась блестящей Победой советских войск над немецко-фашистскими захватчиками. Она положила начало коренному перелому не только в ходе Великой Отечественной войны, но и во всей Второй мировой войне в целом.

Легендарная волгоградская (сталинградская) земля является одним из главных центров патриотического воспитания молодежи и сохранения исторической памяти народа, где основы патриотизма, нравственные ценности, уважение к ветеранам, отстоявшим независимость нашей страны, передаются из поколения в поколение.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.07.2022 N9 457 «О праздновании 80-летия разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в «Сталинградской битве» Волгоградская область совместно с ветеранским сообществом ведет активную подготовку к предстоящему юбилею.

Одним из основных мероприятий планируется реализация 1 и 2 февраля 2023 года масштабного историко-патриотического проекта «Мост Памяти», разработанного творческим коллективом Автономной некоммерческой организации Волгоградской области «Центр реализации культурных проектов «Связь Времён» под руководством Героя Труда РФ, Народного артиста СССР Юрия Башмета и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Проектом предлагается создание единого художественного пространства (экспозиции), объединяющего военно-исторические места Волгограда (улицы, здания, мемориальные объекты).

В соответствии с художественной концепцией проекта предполагается создание аудиовизуальных произведений искусства и их показ на зданиях, сооружениях расположенные в разных частях Волгограда от Мамаева кургана до Аллеи Героев и Центральной набережной Волгограда, образуя символический «Мост Памяти», с использованием современных технологий и технических средств аудиовизуального искусства, установленных арт-объектов для выразительного художественного повествования о мужестве, героизме защитников Сталинграда, характере и чувствах людей Советского Союза.

В рамках заключенного соглашения с ООГПД «Бессмертный полк России» нами объявлен старт акции по сбору фотографий участников Сталинградской битвы, которые будут размещены на больших светодиодных экранах на Аллее Героев в городе-герое Волгограде. Фотографии и документы можно загрузить на официальный сайт ООГПД «Бессмертный полк России» https://www.polkrf.ru/ с пометкой «Участник Сталинградской битвы», ЕЛИ на адрес электронной почты geroi-stalingrada@mail.ru