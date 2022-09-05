СОЗДАНИЕ НОВОГО МОРСКОГО КУРОРТА НА КАСПИИ МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ В 2023 ГОДУ

В беседе с журналистами в рамках Восточного экономического форума глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в следующем году в Каякентском районе может начаться строительство морского курорта и всероссийского детского центра.

«Мы действительно отрабатываем сейчас предложения по созданию на территории Дагестана, на Каспийском побережье, нового города-курорта. В проекте, который мы сегодня предлагаем рассмотреть, предполагаем создать всероссийский детский центр по типу «Артека», «Орленка», «Океана», — отметил руководитель региона по итогам семинара-совещания по подготовке заседания Госсовета по туризму, который пройдет 6 сентября.

По словам руководителя региона, объект предполагается развивать как бальнеологический, лечебный кластер. Там же возможно создание других рекреаций для занятия разными видами туризма. Транспортная и логистическая доступность дает много возможностей для организации выездов по примечательным местам региона.