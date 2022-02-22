В СКФО началось исполнение региональных программ устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ

В Минэкономразвития РФ обсудили исполнение региональных программ устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ. На это Правительство выделило 7,5 млрд рублей.

В число пилотных регионов вошли три республики СКФО – Дагестан, Северная Осетия-Алания и Ингушетия.

С 1 июля в регионах внедрят программы устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ. Регионы должны рассчитать экономически обоснованный тариф, создать единые ресурсоснабжающие центры – региональных операторов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.