В Шушинской СОШ Новолакского района установили бюст Героя России Дмитрия Серкова

Герой окончил Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск МВД России. И отправлен был на службу в спецназ «Витязь», где возглавлял штурмовую группу. Уже в 2005-м году капитан Дмитрий Серков отправился служить в Дагестан. Тогда республику просто захлестнул шквал атак ваххабитов. Выполнил успешно около 100 боевых задач. Последний бой наш герой принял в августе 2007, там же в Дагестане, у с.Кадиркент Сергокалинского района. Начался тяжелый бой между спецназом и ваххабитами. В этом нелегком бою Дмитрий Серков вынес с поля боя товарища, выручил в сражении старшего командира, лично нейтрализовал нескольких хорошо вооруженных противников, доблестно прикрывал своих… Но увы… 11 декабря 2007 года Дмитрию Серкову присвоено было звание Героя России (посмертно). Награду Дмитрия Серкова из рук президента страны получили его отчим и мать — Сергей и Галина Меликовы.