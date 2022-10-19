В школе №7 г.Кизляра открыли второй класс «Росгвардии»

В преддверии большого праздника России – Дня народного единства в нашей республике проходят мероприятия, посвященные этому дню.

Одним из них стало торжественное открытие специализированных «росгвардейских» классов в дагестанских школах. Оно прошло в режиме видео-конференции с участием Главы Республики Дагестан Сергея Меликова.

На церемонии, которая состоялась 19 октября в Каспийске, в Республиканском центре образования, присутствовали заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Рамазан Джафаров, министр образования и науки Республики Дагестан Яхья Бучаев, глава муниципального образования городской округ «город Каспийск» Борис Гонцов, директор ГБУ РД «Республиканский центр образования» Анжела Байрамбекова.

После того, как о готовности к началу мероприятия в режиме онлайн-трансляции доложили из 14 школ республики, в том числе из СОШ № 7 им. М. Горького г. Кизляра, С. Меликов объявил об открытии специализированных «росгвардейских» классов.

Напутствуя ребят, он пожелал им удачи, успехов в учебе и освоении программы профильного класса. «Я вас поздравляю с открытием «росгвардейских» классов! Пусть полученные тут знания воспитают в подрастающем поколении настоящих патриотов нашей Родины и помогут им найти достойное место в жизни», – сказал глава республики. Командующий Северо-Кавказским округом Росгвардии генерал-полковник Сергей Захаров, также принявший участие в мероприятии, пожелал ребятам удачи и успехов в учёбе.

В Кизляре учащихся класса «Росгвардии» поздравили глава ГО «г. Кизляр» Александр Шувалов и и.о. начальника МОВО по г. Кизляру, подполковник Гаджи Гаджиев. Они же дали старт «Уроку мужества».

Право провести его в школе № 7 г. Кизляра было предоставлено учителю истории, классному руководителю 7-д класса Мариам Караяновой.

Ребята вместе с педагогом рассуждали о таких понятиях, как «долг», «честь», «патриотизм». О том, что они неразрывно связаны с понятиями «подвиг» и «герой». На примере людей нескольких поколений, совершивших подвиги не ради славы, а во имя великой цели, они составляли портрет героя, определяли качества, необходимые для совершения подвига во имя людей.

Школьники узнали о Герое России, начальнике липецкого центра боевой подготовки и переучивания летного состава – генерал-майоре Суламбеке Осканове, который ценой своей жизни предотвратил падение самолета на населенный пункт. А подвиг Александра Прохоренко, вызвавшего огонь на себя под Пальмирой, заставил задуматься подростков, что значит Родина для каждого из нас. Ребята были покорены героизмом сверстников: Залины Арсановой, Данилы Садыкова, Жени Табакова, — которые, не задумываясь, спасли жизнь таким же ребятам, как и сами.

В этот день не были забыты и герои Великой Отечественной войны. Учащиеся говорили о подвигах Зульпукара Абдурахманова, Николая Гастелло, Магомеда Гаджиева, Зои Космодемьянской.

Особенно животрепещущим был рассказ о героях – наших современниках: Сергее Солнечникове, Магомеде Нурбагандове, Марине Плотниковой, Евгении Эпове.

В итоге, школьники пришли к выводу, что поступки человека не проходят бесследно, все оценивается с позиции пользы для своего Отечества и народа. Добро, трудолюбие, человеколюбие и любовь к Родине было ценно во все времена. «Герои – это люди, которые живут рядом с нами, ими не рождаются, героями становятся в час испытаний», — такой вывод сделали все присутствующие.

Комментируя мероприятие, директор школы Зухра Сабутова отметила, что это уже второй класс «Росгвардии», который открывается на базе их школы. Необычайную важность такого события она объяснила тем, что сейчас, в это непростое для страны время проведения СВО на Донбассе, нам необходимо усилить работу по патриотическую, нравственному воспитанию подрастающего поколения. «И кто, как ни защитники Родины, на своём примере способны доходчиво объяснить эти истины ученикам». Она поблагодарила руководство в/ч 5389 за помощь в оснащении класса и пожелала и ученикам, и их наставникам удачи в учебе и мирного неба над головой.

Источник: http://info-kizlyar.ru/news/media/2022/10/19/v-shkole-7-g-kizlyara-otkryili-vtoroj-klass-rosgvardii/