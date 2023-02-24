В школах Сулейман-Стальского района открыли «Уголки памяти Героев»

Памятные стенды будут использованы для ознакомления школьников с подвигами истинных героев, настоящих защитников Отечества. Пример героизма настоящих патриотов Родины теперь будет у них перед глазами.

Памятный стенд в Ашагасталказмалярской общеобразовательной школе посвятили своему славному выпускнику, кавалеру Ордена Мужества Руслану Абасову. Боец героически погиб в прошлом году при выполнении своего служебного долга в ходе СВО.

На торжественном митинге, посвященном открытию уголка памяти, выступили глава администрации Ашага-Стальского сельского поселения Надыр Эфендиев, замглавы сельской администрации Малик Ахмедов, директор школы Джабраил Асланов, председатель сельского Собрания депутатов Ибрагим Ибрагимов, отец военнослужащего Сейфедин Абасов, учителя и школьники.

«Справедливость всегда требует защиты. К сожалению, защищать ее приходится и ценой жизни. За справедливость и за Родину героически отдал свою жизнь и наш выпускник Руслан Абасов. Этим он оставил для будущих поколений неиссякаемый пример мужества и героизма. Мы будем всегда помнить и гордиться нашим сыном, учеником, односельчанином», — подчеркнул в своем выступлении Джабраил Асланов.

Глава администрации сельского поселения Надыр Эфендиев был одноклассником Руслана Абасова. В своем выступлении он вспомнил годы учебы, о школьном товариществе, о гордом нраве и смелом характере Руслана.

Участники мероприятия отметили выпускников школы и уроженцев сельского поселения, которые в настоящее время продолжают участие в специальной военной операции, с честью и достоинством выполняя военно-стратегические задачи по защите рубежей страны и обеспечению ее национальной безопасности.