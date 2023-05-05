В школах Новолакского района созданы памятные экспозиции с фотографиями участников ВОВ в рамках акции «Стена Памяти»

В рамках Всероссийской патриотической акции «Стена Памяти», обучающимися и учителями образовательных организаций Новолакского района, ко Дню Победы были созданы памятные экспозиции с фотографиями участников Великой Отечественной войны.

Акция предполагает установку стендов, куда любой желающий сможет прикрепить портрет героя, который каждый год проносит в шествии «Бессмертный полк», с указанием его фамилии, имени и отчества, а также звания и годов жизни.

Подобные акции позволяют рассказать о каждом, кто прошел войну или не вернулся из нее, и почтить память Героев Великой Отечественной войны.