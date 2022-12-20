В школах Новолакского района проходят уроки патриотизма на примерах участников СВО

Накануне в Гамияхской школе Новолакского района проведен урок патриотизма на примере наших земляков, участвующих в спецоперации на Украине на тему «С любовью к Родине».

Урок прошел с целью формирования наиболее полного представления о Героях – участниках СВО, актуализации информации о мужественных поступках, воспитания у учащихся чувства гордости и уважения к смелым, решительным и мужественным людям, воспитания у учащихся чувства патриотизма, любви и гордости за своё Отечество.

Детям рассказали о героизме российских военных, таких как Нурмагомед Гаджимагомедов – Герой Российской Федерации, Гусейнов Тенгиз, героически погибший 5 сентября 1999 года в Новолакском районе при исполнении служебного долга, а так же о многих других, тех, кто участвует в СВО.