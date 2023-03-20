В школах Новолакского района проходят классные часы на тему профилактики полиомиелита

Статистика — неопровержимые доказательства, показывающие, что к концу прошлого столетия болезнь сократилась в разы, потому что шла плановая вакцинация по всему миру.

О том, чем опасно это заболевание, в каких формах она может протекать и какое существует лечение, ученикам 8 «б» класса рассказала учитель биологии МКОУ «Новолакская гимназия» Алиева Зульфия Заурбековна.

Дети с интересом слушали учителя и задавали интересующие их вопросы. Так, школьники поинтересовались у учителя сколько лет может защищать прививка.

В случае ее неоднократного применения, она защищает ребенка пожизненно, разъяснила Зульфия Заурбековна.

Также она рассказала, как человек может заразиться и какие меры нужно принять, чтоб обезопасить себя.

В конце учитель подытожила классный час словами: «Полиомиелит неизлечим, его можно только предотвращать. Предоставляемая неоднократно полиомиелитная вакцина может защитить на всю жизнь».