Во исполнение поручения Главы РД Сергея Меликова по увековечению памяти героев специальной военной операции,

в школах Гунибского района в честь земляков, героически погибших в ходе СВО на Украине, устанавливают мемориальные доски.

Так, в преддверии Дня Победы, в Чох-Коммунской средней общеобразовательной школе состоялась торжественная церемония установки мемориальной доски в честь выпускника школы Гасимова Гусейна Махачевича, героически погибшего при выполнении воинского долга перед Родиной в СВО.