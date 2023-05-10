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В школах Гунибского района в честь земляков, героически погибших в ходе СВО на Украине, устанавливают мемориальные доски

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Во исполнение поручения Главы РД Сергея Меликова по увековечению памяти героев специальной военной операции,
в школах Гунибского района в честь земляков, героически погибших в ходе СВО на Украине, устанавливают мемориальные доски.

Так, в преддверии Дня Победы, в Чох-Коммунской средней общеобразовательной школе состоялась торжественная церемония установки мемориальной доски в честь выпускника школы Гасимова Гусейна Махачевича, героически погибшего при выполнении воинского долга перед Родиной в СВО.

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