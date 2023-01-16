В школах Дагестана выявили более 300 сверхнормативных штатных единиц

Такая информация была озвучена Председателем Правительства РД Абдулмуслимом Абдулмуслимовым в ходе встречи с коллективом Службы государственного финансового контроля.

По словам премьера, в 2022 году Госфинконтроль РД провел важную работу в плане проверок соблюдения муниципальными образованиями законодательства при расходовании бюджетных средств выделенных на реализацию общеобразовательных программ.

«По результатам проверок установлены сверхнормативные штатные единицы в общеобразовательных учреждениях в количестве более 300 единиц, а в дошкольных учреждениях 130 единиц, расходы на содержание которых составили в сумме порядка 150 млн рублей.

Проводились проверки расходования средств, направленных на обеспечение горячего питания и надлежащего предметно-количественного учета потребности в лекарственных средствах в поликлиниках. Важно продолжить эту работу, необходимо наводить здесь порядок», — подчеркнул он.