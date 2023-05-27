В школах Дагестана прошли Уроки мужества

В преддверии Дня пограничника в махачкалинских школах, а также в образовательных учреждениях городов и районов региона прохошли тематические уроки, приуроченные ко Дню пограничника, который отмечается в нашей стране 28 мая.

Мероприятия, начавшиеся 22 мая, проведены Погрануправлением совместно с Минобрнауки РД. В ходе Уроков мужества были показаны видеосюжеты о службе пограничников, вчерашнем и сегодняшнем дне защитников Родины. На тематических уроках ученики читали стихи, пели песни, готовили рисунки и стенгазеты. Патриотические мероприятия ко Дню пограничника прошли в Ахтынском, Магарамкентском, Тляратинской, Докузпаринском, Рутульском, Цунтинском, Цумадинском и других районах Дагестана.

Источник: Мирмол