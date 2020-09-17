Образование

В школах Дагестана продолжают создавать условия для организации горячего питания

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Создание условий для организации горячего питания обсудили на совещании в Правительстве. Совещание прошло в режиме ВКС под руководством заместителя министра просвещения страны Екатерины Толстиковой. С 1 сентября по новому федеральному закону бесплатным горячим питанием должны быть обеспечены все младшеклассники.

В Дагестане горячую еду получают все школьники. Но условия есть не везде. В 150 школах нет столовых. Сюда привозят готовые завтраки. Главам районов поручили наладить питание с учетом требований СанПиН.

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