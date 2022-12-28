В школах Дагестана появятся информационные стенды о дагестанцах Героях России

В 55 школах Махачкалы и 15 школах Каспийска появятся информационные стенды в рамках акции «Чтобы помнили», на которых будут изображены фотографии Героев, текстовый блок с информацией о подвиге, а также QR – код, пройдя по которому школьники смогут больше узнать об их жизни. Организатором акции выступил ГБУ РД «ИКЦ».

Мероприятия проводятся в рамках реализации государственной программы «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в республике Дагестан». По словам организаторов, акция направлена на информационное противодействие распространению идеологии терроризма, увековеченье памяти погибших при исполнении служебного долга сотрудников правоохранительных органов, содействие патриотическому воспитанию молодежи.

«Мы не имеем права предавать забвению героические поступки и подвиги наших земляков. Имена Магомеда Нурбагандова, Нурмагомеда Гаджимагомедова и многих других всегда останутся в наших сердцах, а их верность Родине — примером для подражания», — сказал организатор акции, руководитель ГБУ РД «ИКЦ» Мухтар Амиров.