В школах Ботлихского района завершился капитальный ремонт по программе «Модернизация школьных систем образования Республики Дагестан»

В 2022 году в рамках федерального проекта по капремонту общеобразовательных учреждений в районе отремонтированы 15 объектов 12 школ. Более 2000 учащимся муниципалитета первого сентября откроют свои двери практически новые школы.

Реализация проекта держалась под личным контролем главы района Руслана Гамзатова. Он отметил, что данный проект прекрасная возможность для образовательных учреждений района, чтобы полностью преобразовать и обновить старые здания школ, модернизировать их, ведь районный бюджет не может себе позволить такие работы.

«В первую очередь необходимо обеспечить качество работ. Это прекрасная возможность для наших детей 1 сентября пойти в обновленные современные школы, чтобы для них и учителей учебный процесс стал настоящим праздником. Мы должны сделать для этого все, от нас зависящее», — заявил Руслан Супянович.

По проекту в школах проведены работы по облицовке фасадов, замене полов, дверей, электропроводки, системы отопления и многое другое. Напомним, что на реализацию данного проекта выделены более 112 млн. рублей, из которых 1 млн 125701 тысяч – из районного и более 111 млн. из федерального бюджетов. В том числе, программа предусматривает закупку современного оборудования и ученической мебели для укомплектования этих школ.

Так, отремонтированы здания Алакского лицея, Андийской, Ансалтинской, Гагатлинской, три корпуса Ботлихской, Миарсинской, два корпуса Мунинской ,Тандовской и Тлохской СОШ, а также Ашалинской и Тасутинской ООШ.

Руководство и педагогические коллективы школ благодарят всех, причастных к реализации проекта в их школах.

«Старые здания нашей школы буквально преобразились и выглядят новыми. Более 560 наших учащихся 1 сентября придут в обновлённую школу и сядут за новые парты. Этот проект прекрасная возможность для устаревших школ, которые не видели хорошего ремонта более 30-ти лет. Хотим выразить огромную благодарность от лица всего педагогического коллектива, наших детей и их родителей руководству района, республики и всем, кто имеет отношение к реализации программы, за помощь и возможность капитально отремонтировать здания. Отдельное спасибо бригаде рабочих за своевременную и качественную работу», — сказала и.о. директора Ботлихской СОШ № 1 Калимат Гасанова.