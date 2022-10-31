В школах Ботлихского района проходит акция «Посылка солдату»

Письма, продукты первой необходимости и предметы гигиены, всё самое необходимое для участников специальной военной операции упаковывают учащиеся школ. В школах к волонтёрству подошли особенно ответственно — посылки военнослужащим собирал каждый класс. Родители и педагоги собирают посылки, ребята пишут письма и рисуют. Школьники помладше написали простые строки, дополнив письма рисунками, старшеклассники отправили развёрнутые послания. Дети благодарят бойцов за силу духа, стойкость и смелость. Сейчас как никогда важны искренняя поддержка и теплые пожелания вернуться домой живыми и здоровыми. Со своими пожеланиями также обратились учителя и родители.

Эта акция, запущенная районным волонтерским штабом «#Мы вместе» — еще один способ помочь нашим солдатам, к которой присоединяется каждый неравнодушный житель муниципалитета и всеми силами старается поддержать бойцов. Такого отклика не ожидали и сами организаторы. За несколько дней образовательные учреждения района собрали более 1000 коробок.

После упаковки весь гуманитарный груз будет собран в одной точке и будет направлен в республиканский пункт с другим грузом от муниципалитета, для дальнейшей отправки к бойцам – на передовую.

Вместе мы победим!