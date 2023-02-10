В школах Агульского района стартовала «Декада наук»

В Агульском районе приступили к реализации мероприятий в рамках инициативы «Декада наук». В частности, 7 февраля на базе МКОУ «Хутхульская СОШ» состоялась гуманитарно-лингвистическая декада.

В школе в синхронном режиме прошли мероприятия по иностранному языку и историко-обществоведческим предметам, которые посетили преподаватели английского языка, истории и обществознания Миссинской СОШ, Буркиханской СОШ, а также Тпигской СОШ. В интеллектуальном соревновании приняли участие школьники указанных школ, показывающие самые лучшие результаты в учебе, в том числе по указанным дисциплинам.

По словам и.о. директора МКОУ «Хутхульская СОШ» И.К. Шабановой, декада наук – это прекрасная возможность консолидировать учителей-предметников в рамках преподавания общеобразовательных дисциплин для обмена педагогическим опытом и нахождения алгоритмов обучения, которые повысят креативность уроков, их творческую составляющую, сделают уроки еще более интересными и познавательными.

Касательно итогов интеллектуальной баталии, то в ней не может быть проигравших. Каждый участник, который узнал хотя бы крупицу нового – это уже победитель.

Напомним, предметные декады пройдут во всех общеобразовательных учреждениях муниципалитета, которые предварительно были поделены на четыре зоны, включающие в себя 3 или 4 школы. Данная инициатива направлена на развитие познавательной и творческой активности обучающихся, вовлечение учащихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение их интереса к изучаемым учебным дисциплинам. Кроме того, научная декада способствует совершенствованию профессионального мастерства педагогов и обмену опытом работы учителей-предметников.

Алёна Магомедова