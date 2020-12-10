В школах Агульского района проводятся пробные ОГЭ и ЕГЭ

В школах Агульского района приступили к проведению пробных ОГЭ и ЕГЭ. До 28 декабря выпускники всех школ муниципалитета должны пройти мониторинг по двум обязательным предметам — русскому языку и математике.

По словам муниципального координатора ГИА по Агульскому району и заодно автора данной инициативы, мониторинг направлен в первую очередь на определение уровня подготовленности учащихся выпускных классов к обязательной государственной аттестации.

Следующей задачей является оценка уровня успеваемости учащихся на базе выпускных классов после длительного перерыва — дистанционного обучения, ставшего одной из мер по противодействию распространению COVID-19, и трехмесячных традиционных летних каникул.

«Данный мониторинг должен стать своего рода точкой отсчёта, с которой мы будем наблюдать положительную динамику или статику учащихся в успеваемости и подготовке к базовым экзаменам и, исходя из показателей, мы будем принимать соответствующие меры по каждому из случаев. Подобные мероприятия будут проводится и в следующей четверти на базе школ, а затем и на районном уровне», – сообщил представитель отдела образования МО «Агульский район».

Хасбулат Гамзатов