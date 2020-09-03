В школах Агульского района организованно бесплатное горячее питание для учеников начальных классов

В школах Агульского района организовано горячее питание для учащихся 1-4 классов. Об этом сообщается на официальной странице администрации района в Инстаграме. Все мероприятия проводятся с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний.

Напомним, по поручению Президента РФ бесплатное горячее питание должно быть организовано во всех школах страны для учащихся начальных классов уже в этом учебном году.

Возросло и финансовое обеспечение горячего питания, что позволяет качественно разнообразить питание юных граждан в школах.