В Шамильском районе состоялось совещание по вопросам неформальной занятости

Сегодня, 21 января, под руководством заместителя Председателя Правительства РД Абдурахмана Махмудова в администрации Шамильского района состоялось совещание по вопросам неформальной занятости.

В мероприятии приняли участие министр труда и социального развития Республики Дагестан Мурад Казиев, глава МО «Шамильский район» Магомед Гасанов, а также представители муниципальной межведомственной комиссии.

В начале совещания Абдурахман Махмудов обозначил основные задачи по легализации теневой занятости, стоящие перед комиссиями.

«Уважаемые коллеги, главная наша задача сегодня – вывести из тени предпринимателей, незаконно осуществляющих свою деятельность. Шамильский район является одним из трех участников пилотного проекта в рамках усилий всех заинтересованных структур для реализации мероприятий, направленных на снижение уровня неформальной занятости. На предыдущих совещаниях в Кумторкалинском районе и Избербаше я озвучил главные требования — это объективность и добросовестность каждого представителя межведомственной комиссии к проводимой работе. Ваша деятельность должна быть прозрачной, на нее не должны оказывать влияние родственные и дружеские отношения. Будем перепроверять работу членов комиссий. В случае возможного выявления фактов недобросовестного отношения при актуализации информации по объектам предпринимательства будем спрашивать по всей строгости закона. Нам необходимо в сжатые сроки провести инвентаризацию всех объектов, осуществляющих коммерческую деятельность в районе, и передать в налоговую службу для сверки», — подчеркнул вице-премьер.

Далее, в своем выступлении Мурад Казиев добавил, что в случае результативной работы пилотного проекта, аналогичная работа будет в последующем проведена во всех муниципалитетах республики. Он поручил членам комиссий параллельно вести с предпринимателями разъяснительную работу, о возможностях регистрации предпринимателей в качестве самозанятого с низкой налоговой нагрузкой, а также о продлении в 2023 году моратория на проверку финансово-хозяйственной деятельности индивидуальных предпринимателей.

Отметим, что пилотный проект предусматривает скоординированную работу заинтересованных структур, направленную на снижение уровня неформальной занятости. С этой целью в состав межведомственных комиссий включены работники Социального фонда по РД, Налоговой службы, Полиции, Центров занятости, а также работники администраций муниципалитетов.

Источник: https://t.me/ministerstvotrudaRD/2225