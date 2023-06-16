В Шамильском районе прошел круглый стол на тему «Мир и согласие в семье – основа стабильности государства»

В мероприятии приняли участие Союз женщин Дагестана, Миннац РД, представители Прокуратуры РД, уполномоченный по правам ребенка РД и т.д.

15 июня, в актовом зале администрации Шамильского района состоялся круглый стол на тему «Мир и согласие в семье — основа стабильности государства», организованный Союзом женщин Дагестана.

В работе Круглого стола приняли участие женщины района с председателями Совета женщин Шамильского, Чародинского, Гунибского, Лакского, Хунзахского, Левашинского и Гумбетовского районов.

Открыла и вела круглый стол Интизар Мамутаева, председатель Союза женщин РД. В своем выступлении Интизар Асадулаевна озвучила проблемы современной молодёжи и отметила что правильное воспитание ребёнка начинается с авторитета отца в семье. Укрепление семьи должно быть основана на традиционных порядках и обычаях дагестанцев.

Далее слово предоставили главе Шамильского района Гасанову М.И. Выступая перед гостями и участниками мероприятия Магомед Гасанов, поблагодарил присутствующих за активную гражданскую позицию и отметил важность семьи в воспитании подрастающего поколения.

Выступившие на мероприятии Начальник отдела Управления ЗАГС МЮ по ГТО Изольда Гаджиева, председатель Совета женщин Шамильского района Умакусум Алибегова, председатель Совета женщин Чародинского района Айшат Халилова, методист отдела образования Патимат Хизроева, начальник отдела Министерства по национальной политике и делам религий РД Хасайбат Валиева, председатель Совета женщин Гунибского района Патимат Абакарова подчеркнули, что только социально и духовно благополучная семья является фундаментом стабильности государства.

В завершение мероприятия состоялось награждение активистов благодарностями от Союза женщин РД и принятие резолюции.