В Шамилькале построят школу и детский сад

Председатель Правительства Абдулпатах Амирханов поручил Правительству выделить деньги на строительство школы и детского сада в поселке Шамилькала. Накануне премьер посетил два аварийных объекта образования в поселке.
Школа 1987 года постройки находится в аварийном состоянии. Здесь обучается 740 учеников.
Проектно-сметная документация прошла госэкспертизу. Стоимость проекта составляет 749 млн рублей. Объект включат в республиканскую инвестпрограмму.
Детский сад «Сказка» построен в 1988 году. Сюда ходят 350 детей.
Смета составляет 233 млн рублей.
Школу и садик построят по модульной технологии.