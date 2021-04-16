В Шамилькале построят школу и детский сад

Председатель Правительства Абдулпатах Амирханов поручил Правительству выделить деньги на строительство школы и детского сада в поселке Шамилькала. Накануне премьер посетил два аварийных объекта образования в поселке.

Школа 1987 года постройки находится в аварийном состоянии. Здесь обучается 740 учеников.

Проектно-сметная документация прошла госэкспертизу. Стоимость проекта составляет 749 млн рублей. Объект включат в республиканскую инвестпрограмму.

Детский сад «Сказка» построен в 1988 году. Сюда ходят 350 детей.

Смета составляет 233 млн рублей.

Школу и садик построят по модульной технологии.