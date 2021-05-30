В Сергокалинском районе прошло голосование

В Сергокалинской средней общеобразовательной школе № 2 имени Героя России Магомеда Нурбагандова расположен один из участков для голосования. Люди с утра шли к счетному участку для предварительного голосования. По словам директора образовательного учреждения и кандидата от «Единой России» для последующего выдвижения на выборы в Госдуму Нурбаганда Нурбагандова, в муниципалитете наблюдается повышенная активность избирателей. «Давно не видели такого активного участия на выборах. Чувствуется особый настрой и хорошее настроение. Действительно, эти выборы стали особенными, потому что каждый человек, сидя у себя дома, мог выразить свое волеизъявление и быть уверенным в том, что не будет фальсификации голосов. Кто не успел или не смог принять участие в онлайн-голосовании, могут прийти сегодня на участки и выразить свою гражданскую позицию. Действительно есть большой выбор из достойных людей и надежда на них, что наша жизнь станет лучше. Будем надеяться, что избранниками народа станут самые достойные», – поделился Нурбагандов. Нурбагандов отметил, что не может не радовать то, что «Единая Россия» является единственной политической партией, которая пошла на открытые и прямые выборы.

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