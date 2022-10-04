В Сергокалинском районе продолжаются мероприятия по частичной мобилизации граждан

Среди сергокалинцев немало граждан, добровольно прибывших в военный комиссариат с просьбой направить их на место прохождения специальной военной операции на Украине.

Одним из таких является Курбанов Зубайру Гаджиевич, уроженец селения Мюрего. Он уже не призывного возраста, но говорит, что не может смотреть со стороны, когда над родной страной нависла угроза. Тем более, когда сын воюет с украинскими нацистами, хотя и возраст не призывной, но состояние здоровья позволяет ему выполнить любую поставленную задачу.

Зубайру Гаджиевич с детства занимался спортом, работал тренером по вольной борьбе, срочную службу проходил в спецназе. Глава района Магомед Омаров тепло попрощался с Зубайру Курбановым. Пожелал ему здоровья и чтобы целым и невредимым, с победой вернулся домой к своим близким.