В середине сентября состоялся очередной Международный Бизнес Мажлис — БФМ

На этот раз, он прошёл в горах Дагестана, в знаменитом на весь мир ауле златокузнецов — Кубачи Дахадаевского района.

Организаторами Мажлиса выступили: руководитель платформы Бизнес Форум Мусульман — Фахрудин Мирзоев и представитель БФМ в Дагестане — Мухаммад Юнусов, при участии Международной Ассоциации Исламского Бизнеса и Туристической компании Кубачи-Тур.

В программе мажлиса выступили интересные спикеры с полезными и актуальными темами: Хамед Мохамад Ахмад (Ливан); Арсен Акавов (Дагестан); Хасан Гатауллин (Татарстан); Иса Бархаев (Дагестан); Амир Малаев (Чечня).

Руководитель компании Кубачи-Тур — Расул Куртаев провел гостям экскурсию по тысячелетнему аулу, угостили вкусной горской едой, познакомили с кубачинскими изделиями в музее, и посетили древнейшую мечеть Дагестана — Кала-Корейш (Крепость Курайшитов).

Все участники отметили, что это было одно из лучших мероприятий БФМ, в котором участвовали братья из более чем 10 регионов России и арабских стран.

Как заметили многие участники форума, Кубачи очень приятное и хорошее место для развития туристического кластера республики Дагестан, интересная история и культура этих мест притягивает людей, они здесь наслаждаются чудесными горными видами и местным искусством златокузнецов, но ситуация с ужасающими горными дорогами многих отпугивает от посещения таких чудесных мест!