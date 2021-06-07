В середине лета в Дагестане состоится арт-симпозиум «Каньон»

Фонд современного искусства, вновь создаваемый в Дагестане, пополнят работы участников арт-симпозиума «Каньон». Мероприятие, которое пройдет на Сулакском каньоне с 15 по 21 июля, объединит художников не только из России, но и из-за рубежа. Программа арт-симпозиума в числе других мероприятий содержит и воркшопы, мастер-классы, лекции, а также посещение природных и исторических достопримечательностей Дагестана. Работу симпозиума планируется сделать ежегодной. Также по итогам мероприятия, будет организована выставка работ: 1 сентября 2021 года в Махачкале, а 15 сентября в Москве.

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