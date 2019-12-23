В сепараторном поселке Махачкалы благоустроили двор

21 декабря в рамках реализации приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды», в Махачкале прошла церемония открытия благоустроенной дворовой площадки на проспекте Акушинского, 96 «в».

В мероприятии приняли участие представители администрации города, сферы образования г. Махачкалы, депутатского корпуса.

В благоустроенном дворе обновлено покрытие, бордюрные ограждения, посажены зеленные насаждения, оборудована детская площадка, урны для мусора.

Мероприятие украсили танцевальные номера воспитанников ДШИ №4 г. Махачкалы, а самых маленьких развлекали аниматоры.