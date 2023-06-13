В сентябре запланированы масштабные мероприятия по празднованию юбилея Расула Гамзатова – парламентский форум и музыкально-театрализованное литературное представление «Родники Расула Гамзатова»

Об этом главе Дагестана Сергею Меликову доложила министр культуры РД Зарема Бутаева на заседании оргкомитета по празднованию столетия Расула Гамзатова.

«Центральными событиями празднования станут, конечно же, масштабные мероприятия, запланированные на сентябрь. Это парламентский форум “Историко-культурное наследие России”, по которому нами совместно с Советом Федерации прорабатываются организационные вопросы. Также идет активная подготовка музыкально-театрализованного, литературного представления “Родники Расула Гамзатова”. Напомню, проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив», – рассказала министр.

По ее словам, готовятся две версии программы с учетом художественно-сценических и технических возможностей – для показа в Махачкале и Кремлевском Дворце, а также в Санкт-Петербурге, Минске и Баку.