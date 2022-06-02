Нацпроекты в РД

В сентябре в Карабудахкенте запланировано открытие нового детского сада

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В рамках рабочей поездки в Карабудахкентский район Глава Дагестана Сергей Меликов осмотрел еще один детский сад в Карабудахкенте.

Он, как и другие, построен по нацпроекту «Демография» и уже готов принять 250 детей. Все необходимые коммуникации здесь подключены.

Следует отметить, что сад располагает всеми условиями для приема детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для малышей здесь также обустроены спортивная площадка и игровая зона с теневыми навесами.

Детский сад планируется ввести в строй уже 1 сентября текущего года.

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