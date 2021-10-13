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В селении Ботаюрт Хасавюртовского района открыли поисково-спасательное подразделение

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В селе Ботаюрт Хасавюртовского района состоялось торжественное открытие поисково–спасательного подразделения.

Местные жители встретили официальных лиц хлебом и солью, а управление культуры представило яркую концертную программу. Но сначала представители МО «Хасавюртовский район», сотрудники МЧС и гости почтили минутой молчания трагически погибшего главу МЧС России Евгения Зиничева.

В память об ушедшем министре по чрезвычайным ситуациям Начальник ГУ МЧС России по РД и глава Хасавюртовского района посадили дерево.

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