В селении Аксай Хасавюртовского района торжественно встретили участников СВО

В администрации села Аксай состоялась встреча с бойцами СВО. Военнослужащих торжественно встречали, глава села, Исмаилов Арслан, актив села, депутаты, общественники, а так же представитель военного комиссариата по г. Хасавюрт, Хасавюртовскому и Новолакскому районам Ильясов Гамзат.

В ходе встречи бойцы рассказали о ходе спецоперации, выполняемых задачах, условиях несения службы, а также выразили благодарность от имени всех сослуживцев за оказываемую поддержку главе муниципалитета Арсланбеку Алибекову, и местным жителям.

В завершении встречи глава села и представитель военного комиссариата по г. Хасавюрт, Хасавюртовскому и Новолакскому районам, вручили Памятные медали «Воинское братство» и Благодарственные письма военнослужащим, сердечно поблагодарив за проявленное мужество в ходе СВО, подчеркнув, что жители села, вместе с районом гордятся своими мужественными защитниками Отечества.