В селе Ялцуг Сулейман-Стальского района состоялось открытие памятной стелы на месте старого дома одного из основоположников дагестанской и лезгинской литературы Етима Эмина

Спонсировал и руководил возведением стелы уроженец этого села, пенсионер Ахмед Селимов.

Торжественный митинг, посвященный знаменательному событию, открыл замдиректора ЦТКНР им. И.Г. Тагирова Ярахмед Ярахмедов с чтения отрывка из пьесы Ибрагимова Гусейнова «Етим Эмин».

На митинге выступили начальник отдела культуры администрации Сулейман-Стальского района, Народный поэт Дагестана Майрудин Бабаханов, активный участник возведения стелы Тагир Ахмедов, уроженец села Хутарг Исмаил Ахмедов и многие другие.

В завершение митинга слово было предоставлено спонсору проекта Ахмеду Селимову. Он поблагодарил всех, кто делом и словом помог совершиться этому знаковому событию, а также обещал осенью возродить «эминовский сад», воспетый поэтом в своих стихах.