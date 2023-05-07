В селе Туршунай Бабаюртовского района открыли мемориальную доску в память о погибшем в зоне СВО Гасана Гасанова

В преддверии 9 Мая в селе Туршунай Бабаюртовского района открыли мемориальную доску в память о погибшем в зоне спецоперации на территории Украины Гасана Гасанова.

Мраморную доску с фотографией Героя установили на фасаде дома, где проживают родители Гасана Гасанова.

Отдать дань памяти и уважения подвигу военнослужащего собрались родители героя и его близкие, друзья, представители местной власти, педагоги, учащиеся местной школы.

В своем выступлении начальник АТК администрации муниципалитета Абдулла Черивмурзаев отметил, что защита Родины является священным долгом каждого гражданина.

«Мы должны помнить свою историю, чтить память о тех, кто ценой своей жизни отстоял независимость нашей страны. Вечная слава и вечная память нашим героям!» — сказал в заключении Абдулла Черивмурзаев.

О том, как важно защищать родную землю, быть настоящим патриотом страны, помнить о героях-земляках, говорили на торжественном митинге заместитель военного комиссара района Надир Абакаров, глава сельского поселения «сельсовет Туршунайский» Али Хамидов и другие.

В своем выступлении отец погибшего военнослужащего Гасана Гасанова Ибрагим Гасанов выразил благодарность за то, что не забывают сына.

«Мой сын умер как героя, спасая своего боевого товарища. Он выполнил свой долг перед Родиной ценой своей жизни, ради того, чтобы был мир на нашей земле», — сказал в сквозь слезы Ибрагим Гасанов.

Почётное право снять полотно с мемориальной доски предоставили начальнику АТК администрации муниципального района Бабаюртовский район Абдулле Черивмурзаеву и отцу героя Ибрагиму Гасанову.

Собравшиеся почтили память Гасана Гасанова минутой молчания. Школьники прочли стихи о подвиге и героизме, о мире на нашей земле.

Хочется отметить, что Гасан Гасанов погиб при исполнении воинского долга на территории Украины в начале апреля 2022. Служил Гасан старшим матросом в Каспийской флотилии. За мужество и героизм при исполнении воинского долга Гасан Гасанов награжден орденом Мужества посмертно.