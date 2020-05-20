Нацпроекты в РД

В селе Цилитль Гумбетовского района начали строительство по проекту «Мой Дагестан – комфортная городская среда»

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В селе Цилитль Гумбетовского района реконструируют парк и детскую площадку по проекту «Мой Дагестан — комфортная городская среда».

Подрядчиком определена компания«Асстрой».
На средства меценатов в селе строят футбольное поле.

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