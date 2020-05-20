Нацпроекты в РД В селе Цилитль Гумбетовского района начали строительство по проекту «Мой Дагестан – комфортная городская среда» 20.05.2020 Вести Агула Оставить комментарий В селе Цилитль Гумбетовского района реконструируют парк и детскую площадку по проекту «Мой Дагестан — комфортная городская среда». Подрядчиком определена компания«Асстрой». На средства меценатов в селе строят футбольное поле. ВконтактеFacebookTwitterОдноклассникиТакже читают:7 дворов в Кизляре ремонтируют по программе «Комфо...В Махачкале начали работы по федеральной программеАртем Здунов осмотрел стройплощадку поликлиники со...В поселках Кировского района Махачкалы по нацпроек...