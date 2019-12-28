В селе Тпиг появится еще один сквер

По инициативе администрации Агульского района в верхней части села Тпиг появится сквер. Это будет уже второй по счету сквер, построенный в райцентре.

Подрядные работы на объекте осуществляет фирма ООО «Атлант Трейд», которая зарекомендовала себя при строительстве подобных объектов. Основные работы по объекту будут завершены до конца 2020 года.

Сквер будет располагаться на площади 860 кв.м. Здесь по проекту предусмотрено строительство детский игровой площади на 100 кв.м, установка тренажеров, беседки для отдыха, зеленой зоны, появятся фонари уличного освещения и т.д. На эти цели предусмотрены денежные средства в размере 3496 тысяч рублей.

Сейчас на объекте полным ходом идут строительные работы. Бригада из 6 человек занята подготовкой площади под будущий сквер: заливкой подпорных стен бетоном.

После завершения указанных работ начнется установка металлических ограждений, ворот, калитки,- которые предусмотрены по проекту на этот год.

Оставшийся объем работы: благоустройство, озеленение, — будут продолжены в следующем году и завершатся по предварительным расчетам к концу года.

Рамазан Ибрагимов