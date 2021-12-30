Агул, Общество

В селе Тпиг Агульского района появилась новая парковая зона

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В рамках реализации приоритетного проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда» в селе Тпиг завершили благоустройство зоны отдыха для сельчан.

В канун Нового года замечательный подарок, новую парковую зону, получили жители села Тпиг на улице Речная. Здесь появились зеленые газоны, скамейки, урны для мусора, игровая площадка, провели освещение и многое другое.

Напомним, что новую парковую зону построили на месте старой животноводческой фермы, которая находилась в центре села. Она плохо влияла не только на внешний вид села, но и представляла угрозу для санитарной безопасности.

Площадь парка составляет 1490 кв.м., благоустройством объекта занимался предприниматель Эльмир Омаров.

Хочется отметить, что большинство жителей с пониманием отнеслось к инициативе администрации о необходимости благоустройства таких территорий.

Источник: Пресс-служба Агульского района

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