В селе Терекли-Мектеб по проекту «Спорт на селе» открыли мини футбольное поле

Вчера, 20 ноября, на территории средней школы им. А. Джанибекова села Терекли-Мектеб Ногайского района торжественно открыли мини футбольное поле,построенное в рамках программы Минобразования РД «Спорт в селе». Символично,что спортивный объект открылся во время Чемпионата мира, который сейчас идет в Катаре.

В открытии спортивного сооружения приняли участие глава Ногайского района Джамалутдин Эсиргепов,ветераны педагогического труда, а также представители общественных организаций. Знаменитой своими выпускниками, школе им. Джанибекова большой праздник. Открылся для детей мини-стадион, где теперь могут проходить уроки физкультуры, а школьные футбольные команды могут тренироваться.

В своем приветственном слове директор школы Курасхан Ярикбаева отметила,что мини стадион появился в школе благодаря проекту «Спорт на селе».

— Я сегодня от имени учителей, детей и родителей выражаю огромную благодарность депутату Государственной Думы России Султану Хамзаеву за помощь в продвижении проекта, министру сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Мухтарбию Аджекову, а также главе района Джамалутдину Эсиргепову. И еще хочу отметить нашего тренера, профессионального футболиста Алана Ярикбаева за то,что именно он обратился к Султану Хамзаеву и нашел понимание в решении этого вопроса.

Думаю,что спортивная площадка станет центром здоровья, гармоничного,духовного и физического развития детей и подростков.Уже сегодня мы можем гордиться спортивными достижениями наших учеников. По итогам игр муниципального этапа школьной футбольной лиги все команды нашей школы стали призерами, — отметила в своем выступлении Ярикбаева.

Также она напомнила, что в свое время нынешние ветераны педагоги, учителя физкультуры Сталинбек Муллаев, Айдархан Курманбаев и Алавдин Башантавов зажгли одну футбольную звезду – профессионального футболиста Алана Ярикбаева, то сегодня, она выразила уверенность что тренеры могут воспитать не одну плеяду звезд футболистов.

Далее выступивший глава района Джамалутдин Эсиргепов отметил, что открытие любого объекта в районе это большое событие. Это новое рождение, это развитие и прогресс.

— Администрация района делает все для создания условий подрастающим поколениям, чтобы дети росли здоровыми и вели активный образ жизни в спорте, — отметил глава района.

По словам Эсиргепова, на строительство спортивного сооружения из бюджета района выделено 1 млн. 700 тысяч рублей. Остальные расходы по искусственному покрытию, ограждению и освещению взяло на себя Министерство образования и науки РД. Общая сумма реализации проекта составляет 3 млн 309 тысяч рублей.

Глава района также выразил благодарность подрядной организации «Магистраль», которая качественно и в срок сдала объект.

— Уверен, что это спортивное сооружение изменит облик вашей школы, но самое главное, будет служить тому, что вы будете объединяться под эгидой спортивной жизни, в ведении здорового образа жизни. А детям хочу напомнить, что все мировые и отечественные звезды именно свой спортивный путь начинали с дворового футбола, — обратился к детям и педагогам Джамалутдин Эсиргепов.

На открытии мини поля также выступила начальник отдела образования администрации муниципалитета Алтын Агаспарова, которая подарила футбольный мяч школьной команде.

Далее ветераны-педагоги физкультуры и школьная команда провели свой первый матч на поле. Согласно футбольной традиции Сталинбек Муллаев первым ввел мяч в игру.

Источник: Голос степи