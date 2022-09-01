Нацпроекты в РД

В селе Сиртыч открыл свои двери новый детский садик

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В селе Сиртыч Табасаранского района открыли новый детский сад. ДОУ «Рассвет» на шестьдесят мест был построен в рамках реализации федеральной подпрограммы «Содействие развитию дошкольного общего образования» по заказу Правительства РД.

Церемония открытия детсада состоялась при участии многочисленных гостей, а числе которых был представитель Главы РД в НС Нюсрет Омаров. По его словам, строительство такого современного дошкольного учреждения, где созданы все условия полноценного и всестороннего развития ребёнка — это очередной шаг в социально-экономическом развитии Дагестана.

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