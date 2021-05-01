В селе Рича Агульского района состоялся коллективный ифтар

Вот уже перевалил за середину священный для мусульман месяц Рамадан — месяц обязательного поста и безграничной милости Всевышнего. Практически каждый верующий мусульманин знает о ценности воздержания от пищи и питья днём и выстаивания молитв ночью в этот период лунного календаря и стремятся как можно строже соблюдать эти заповедные предписания.

Благодаря проповедческой деятельности больших алимов и имамов известным для нас является и то, что человек может получить огромное вознаграждение и благодать от Всемогущего, устроив в положенное время разговение другому постящемуся или сыграв при этом какую-либо положительную роль. И, конечно же, многие мусульмане, особенно в Рамадан, не упускают возможности обрести за счёт таких, казалось бы, простых действий успех в последней жизни.

Очевидно, такова идея и коллективных «ифтаров» (вечерняя трапеза во время поста в Рамадан), в организации которых может участвовать каждый желающий. Подобные мероприятия проводятся во многих населённых пунктах разных стран и республик, исповедующих Ислам. Эта славная традиция имеет место и в Дагестане, в частности, в Агульском районе.

Так, 30 апреля во дворе старинной Джума мечети с. Рича состоялось коллективное разговение, которое почтили вниманием и участием в большом количестве сами сельчане, а также и гости, прибывшие из некоторых близлежащих сёл.

Мероприятие получилось довольно-таки живым и продуктивным: нашиды, выступления представителей духовенства с добрыми пожеланиями, сопровождаемые интересными притчами и мудрыми изречениями, а также и главы сельской администрации Наби Гаджирамазанова, который поздравил собравшихся с благословенным месяцем Рамадан и выразил им слова благодарности за помощь в организации и участие в данном маджлисе; порядок и должное оформление, ставшие положительным следствием быстрого отклика самых отзывчивых из числа мужчин и женщин, взрослых и детей на это важное событие.

Средства на организацию мероприятия выделил один из местных жителей, пожелавший оставить своё имя в тени этого благородного поступка, однако свою лепту внесли и иные сельчане — кто деньгами, кто напитками или сладостями, которые были розданы в мечети после коллективной Таравих молитвы. Пусть Всевышний примет и многократно приумножит их блага.

Следует также отметить, что среди гостей, разделивших вечернюю трапезу с ричинцами в этот день, были и представители соседней Курахской диаспоры, в лице председателя имамов Курахского района Ахмада Бабаева с небольшой свитой.

Имаму Джума мечети села Рича Мухаммаду Мусаеву особая признательность за ключевую роль в организации коллективного ифтара.

Хасбулат Гамзатов