В селе Рича Агульского района отметили Навруз-байрам

20 марта на школьной площадке с. Рича состоялись соревнования по традиционным видам спорта среди мужчин, организованные совместными усилиями представителей духовенства района и администрации «с/совет Ричинский», а также МКОУ «Ричинская СОШ», в честь светлого весеннего праздника Навруз-байрам («Хьидин lуьш»). Каждому желающему была представлена возможность показать свои силы и мастерство в таких видах спортивных игр, как бег на дистанцию 1 км, метание камня, перетягивание каната в составе команды и стрельба из лука. Победителей и призёров игр ожидали грамоты и денежные призы. Отличились в этот день:

(Бег)

1.Гадиев Гаджирамазан Ш.

2.Суфиомаров Гамид М.

3.Исаев Абдурахман С.

(Метание камня)

1.Лутов Алиакбар А.

2.Идрисов Джамал И.

3.Суфиомаров Абдулгалим И.

(Стрельба из лука)

1.Насруллаев Амиргамза С.

2.Амиргамзаев Гасан А.

3.Гамзатов Хасбулат Г.

(Перетягивание каната/капитаны команд)

1.Гамзатов Аллахверди Г.

2.Халилов Рамазан Д.

3.Насруллаев Пирдам С.

Спонсорами мероприятия выступили глава администрации с. Рича Гаджирамазанов Наби Магомедович и имам сельской мечети «Баб аль Кьуст» Мусаев Салвар Амаевич.

И, конечно, нельзя обойти вниманием и живую атмосферу, царившую в этот день в центре села и странно мрачную , но в то же время теплую погоду, в которой, казалось, природа пытается выразить поэму борьбы уходящей зимы и вытесняющей её по праву весны — исцеления такой разнообразной и прекрасной натуры.

Завершением же праздника стал символический костёр, разведенный на окраине села в месте слияния речки Хla рух с рекой Чираг-чай.

Хасбулат Гамзатов