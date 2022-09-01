Нацпроекты в РД

В селе Новый Костек открыли новую школу на 400 ученических мест

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Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в торжественном открытии школы в селе Новокостек.

Участники заслушали приветственное видеообращение заместителя Председателя Правительства России Татьяны Голиковой и министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова.

«Руководство страны стремится дать каждому ребенку, вне зависимости от его возраста и территории проживания, возможность получить качественные и фундаментальные знания по всем предметам. Нам особенно отрадно, что сегодня многие школьники переступят пороги новых и отремонтированных школ.

Выступая на торжественной линейке, премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что образование, в сложившейся геополитической ситуации, санкций и всеобщего давления запада, становится ключевой составляющей для развития экономики страны. Его успешное развитие – основа достойной жизни каждого дагестанца и дальнейшего социально-экономического развития Дагестана и России в целом.

По госпрограммам в Дагестане строятся 103 школы и 56 детских садов, проведен капитальный ремонт 210 зданий, укрепляется их материально-техническая база.

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