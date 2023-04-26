В селе Новосельское Хасавюртовского района появится новая участковая больница взамен аварийной

С такой просьбой к Сергею Меликову сегодня в ходе личного приёма граждан обратился житель этого села Адам Хабетов.

Медучреждение, построенное ещё в советские годы, рассчитано не только на Новосельское, но и близлежащие села. Больница обслуживает более 13 тыс. человек. Сегодня она, подчеркнул обратившийся, в аварийном состоянии. Весь персонал переведен в другое здание, приспособленное под больницу, где нет возможности для проведения диагностики и лечения.

«Мы очень нуждаемся в этой стройке, так как медики работают без условий уже 1,5 года», – рассказал автор обращения.

Принято решение возвести новое модульное учреждение в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2024 году.

Глава Республики Дагестан поручил ответственным структурам контролировать этот процесс на каждом этапе.