В селе Мисси Агульского района реализуется проект «Мой Дагестан — мои дороги»

В селе Мисси Агульского района по проекту «Мой Дагестан — мои дороги», инициированному Главой РД Владимиром Васильевым, продолжаются ремонтные работы по строительству подпорных стен и последующему расширению одной из центральных улиц этого села.

Дело в том, что не все грузовые марки машин могут подниматься до противоположного конца дороги, а с завершением ремонтных и строительных работ здесь смогут разъехаться одновременно две машины. Миссинцы рады, что проект «Мой Дагестан — мои дороги» успешно реализуется в их селе и благодарят республиканскую и муниципальную власти.

«От всех миссинцев и от себя лично хочу выразить огромную благодарность Главе Республики Дагестан Владимиру Абдуалиевичу и главе МО «Агульский район» Закиру Гусейновичу за оказанную нам помощь в строительстве подпорных стен по улице «Миссинская» протяженностью 200 метров», — сказал сельский учитель Рамазан Шабанов.

Он также выразил надежду, что после строительных работ дорога расширится, что, в свою очередь, позволит автотранспорту беспрепятственно проехать.

Камиль Мирзоев