Агул, Нацпроекты в РД

В селе Кураг завершен ремонт дороги местного значения

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Дороги местного назначения занимают значительную часть автодорожной системы в Агульском районе. Потому важно обеспечить их содержания и своевременный ремонт текущих неисправностей, направленный на поддержание технических параметров дорог общего пользования.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в селе Кураг завершен ремонт участка дороги на въезде в населенный пункт. За полтора месяца работы на объекте мастера–каменщики из села Тпиг Вазир Алаев, Курбан Рамазанов и Жалалудин Магомедов возвели здесь из дикого местного камня подпорную стену протяженностью 52 метра и высотой более 6 метров, установили бетонные блоки для безопасности движения.

Ехать по этому участку дороги, особенно зимой, было небезопасно. Помимо Курага, выше эта дорога связывает еще три села Кушан-Дере с республиканской трассой и райцентром.

После ремонта транспорт и население может передвигаться по дороге, не опасаясь зимних снегопадов и весенне-осенней слякоти.

Жители села Кураг благодарны администрации района, мастерам-строителям за капитально сделанную безопасную дорогу.

Абдурахман Манафов

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