В селе Кунбатар Ногайского района один из забегов межрегиональных скачек был посвящен 100-летию Расула Гамзатова

Глава Дагестана Сергей Меликов процитировал Расула Гамзатова в Послании к Народному Собранию РД.

– Каждый человек смолоду должен понимать, что он пришел на землю для того, чтобы стать представителем своего народа, и должен быть готовым принять на себя эту роль. Цель жизни дагестанца – быть достойным Дагестана, всей России, — сказал глава Дагестана. Он поручил Правительству Дагестана обеспечить проведение мероприятий, посвященных 100-летию поэта Расула Гамзатова на самом высоком уровне.

В Ногайском районе в учреждениях образования, культуры, библиотеках проводят проводят различные мероприятия, в том числе классные часы, конкурсы чтецов в честь празднования 100-летия Народного поэта Дагестана.

В селе Кунбатар муниципалитета 23 апреля прошли межрегиональные скачки в честь празднования Ураза-байрам.

Организаторы мероприятия – Благотворительный фонд «Казыят», администрация села Кунбатар – один из забегов посвятили 100-летию Расула Гамзатова. (дистанция 1200 м).

Отметим, что организаторы скачек были в Махачкале в фонде имени Расула Гамзатова, где положительно отнеслись к такой инициативе. Для призов победителям Фондом были переданы уникальные многотомники Расула Гамзатова.

А призовой фонд по скачкам в честь великого поэта Расула составил 100 тысяч рублей.

Победители этого забега – 1 место Фантастик Сонг Ва (владелец – М.Дашуев, Чеченская Республика), 2 место Баклан (владелец – А.Гамзатов, Дагестан), 3 место Раянур (ККК/ Алмасбек Шугуров, Башкортостан). Победителям были вручены книги Расула Гамзатова. Призы вручили заместитель главы села Кунбатар Фазиль Шабазгиреев и представитель конников села Кунбатар Фазиль Койлакаев.

Источник: Голос степи