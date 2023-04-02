В селе Кубачи пожар локализован

По словам жителя села Кубачи Дахадаевского района Ильяса Шахбанова, приблизительно в половине второго ночи, он проснулся от запаха и увидел яркий красный свет в окно. Выходя на балкон, увидел, как горят дома по соседству. Срочно позвонил главе села Абдусаламу Куртаеву, написал в группу сельчан в ватсапе и стал звонить ко всем и звать на помощь.

Пожар случился в старой части села, где на момент пожара в домах никто не проживал. Последовательное и ступенчатое расположение домов, где крыша одного дома выступает балконом второго дома, способствовало быстрому распространению пожара.

Неравнодушные жители не стали ждать и снимать на телефон происходящее и сразу вызвались на помощь и вызвали МЧС.

На место пожара прибыли сотрудники МЧС района. Заместитель главы по безопасности Магомед Сулейманов и начальник отдела ГО, ЧС и ЕДДС Рамазан Ибрагимов прибыли на место происшествия и наравне с жителями оказали помощь в организации тушения пожара.

Учитывая объемы возгорания и тот факт, что ночью был еще и ветер, сотрудники МЧС вызвали на помощь коллег с Кайтагского и Дербентского районов. Препятствовал тушению пожара еще и тот факт, что село расположено на крутом склоне и подъезд пожарных машин к домам был невозможен.

Благодаря слаженным действиям спасательных служб, помощи населения, оперативно созданной группой администрации муниципалитета по оказанию помощи при пожаротушении, удалось локализовать пожар. Общая площадь возгорания составило более 500 кв.м. и пострадали 11 домов. Пострадавших нет, но сами дома и вся мебель, и бытовые предметы жильцов сгорели.