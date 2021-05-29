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В селе Крайновка Кизлярского района обновят систему водоснабжения

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Жители села Крайновка обратились с просьбой о строительстве водонапорной башни и нового водопровода. Руководитель минэкономразвития Дагестана Руслан Алиев сообщил, что средства на данные цели учтены в бюджете республики и заложены под реализацию целей. Наряду с водоснабжением села будет также решена проблема газификации.
Однако это не все проблемы, озвученные жителями Крайновки: есть ряд проблем с земельным регулированием, трудоустройством, качеством дорог, электросетями и вывозом мусора. Врио главы Дагестана Сергей Меликов дал по всем озвученным вопросам комментарии, сообщив, какие из перечисленных проблем будут решены в текущем году. В частности в текущем году будут созданы проекты по возведению в селе новых образовательных учреждений.

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