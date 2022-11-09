В селе Касумкент до конца текущего года введут новый водопровод

Вице-премьер Нариман Абдулмуталимов проинспектировал ход строительства социальных объектов, которые возводятся в рамках ведомственного целевого проекта «Современный облик сельских территорий» госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских территорий, в Ахтынском и Сулейман-Стальском районах.

В числе объектов, которые осмотрел вице-премьер, и строительство водопровода в селе Касумкент. Данный объект имеет протяжённость около 71 километра. Техническая готовность объекта составляет девяносто семь процентов, здесь практически завершена прокладка водопровода и возведены два резервуара с общим объемом 5000 кубических метров. Ввод данного объекта в эксплуатацию запланирован до конца текущего года.

Также Абдулмуталимов ознакомился с ходом строительства дошкольного образовательного учреждения в селе Ахты. Детский сад на 60 мест сегодня готов на 99%. Открытие детского сада запланировано на начало 2023 года. В рамках рабочей поездки, вице-премьер Дагестана осмотрел и другие социальные объекты.