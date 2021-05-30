В селе Кардоновка с 2017 ожидают запуска автовокзала

Во время визита Сергея Меликова в Кизлярском районе он посетил несколько сел, среди которых Кардоновка. По условно принятой программе он посетил соцобъекты и выслушал жителей села. Среди стандартных для Дагестана проблем (газ, вода, электричество, дороги) жители также попросили у главы республики посодействовать вводу автовокзала, строящегося ещё с 2017 года в эксплуатацию.

Сергей Меликов пообещал дать поручения по озвученным проблемам в соответствующие ведомства, отметив, что начинать будут с приоритетных задач.