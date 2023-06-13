В селе Карагас Ногайского района прошел праздничный концерт «У нас одно Отечество – Россия»

Праздничный концерт в селе Карагас Ногайского района Дагестана был организован артистами Государственного ногайского оркестра народных инструментов под руководством Бекмурзы Кудайбердиева сегодня,12 июня в День России.

«Величие и мощь нашей страны вызывают трепет и уважение среди многих к нам дружественных стран. Пусть в душе каждого гражданина будет место для любви к своей Родине. Пусть сила духа предков принесет развитие и благополучие, даст силы для великих достижений и веру в прекрасное будущее. Пусть щедрость российской земли принесет достаток и уют, умиротворение и гармонию в каждый дом! Счастья вам и процветания!», — сказали ведущие перед началом концерта. Артисты исполнили патриотические песни, а также ногайские песни, ставшие любимыми среди народа.

Для зрителей пели Аминат Кудайбердиева, Зульфия Аджикеримова и другие.

Зрители принимали каждое исполнение песен аплодисментами, а и где сами подпевали.

Также отметим, что артисты оркестра народных инструментов в рамках своего проекта «Культурные выходные», каждую субботу проводят концерты для отдыхающих в Центральном парке им. Ф. Капельгородского села Терекли-Мектеб.

Источник: Голос степи